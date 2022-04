Milan, Colombo può prolungare il prestito alla Spal: le ultime

Lorenzo Colombo potrebbe restare in prestito alla Spal. Le ultime sull’attaccante classe ’02 di proprietà del Milan

Stagione in chiaroscuro di Lorenzo Colombo con la maglia della Spal. Dopo un inizio convincente, l’attaccante classe ’02 è a secco di gol dallo scorso 30 novembre. Riflessioni sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da SerieBNews, in caso di salvezza il club estense chiederà al Milan il prolungamento del prestito per un’altra stagione. I rossoneri non dovrebbero opporsi a questa richiesta.