Milan pronto a cedere Colombo in prestito! Dopo Camarda, un altro baby attaccante rossonero...

Francesco Camarda è arrivato oggi in Puglia e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche con il Lecce, club dove si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. Il Milan conserva però un diritto di controriscatto per il classe 2008. Potrebbe non essere l’unico a lasciare il Milan a titolo temporaneo in questa sessione.

Nel frattempo si sviluppano le discussioni sul futuro di Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan. Su di lui c’è l’interesse concreto del Torino, che lo vedrebbe bene come rinforzo per il proprio reparto offensivo. Tuttavia, i granata non sono l’unico club sulle tracce del promettente centravanti: anche il Genoa ha mostrato apprezzamento per Colombo, inserendosi nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni.

Per quanto riguarda Colombo, la formula del trasferimento è ancora oggetto di dibattito. Si ragiona su diverse opzioni che potrebbero accontentare sia il Milan, desideroso di valorizzare il proprio talento, sia i club interessati a dargli spazio e continuità. Le possibilità spaziano da un prestito secco, magari con diritto di riscatto e controriscatto, a un trasferimento a titolo definitivo, seppur meno probabile vista la giovane età e il potenziale del giocatore.

L’addio (temporaneo o definitivo) di Colombo consentirebbe al giovane attaccante di trovare maggiore spazio e minuti preziosi, elementi fondamentali per la sua crescita professionale. Il Milan, dal canto suo, monitorerebbe attentamente i suoi progressi, valutando poi il suo rientro alla base o una futura cessione a titolo definitivo. La strategia dei rossoneri sembra chiara: rafforzare la rosa con innesti mirati come Ricci, mentre si cercano le migliori soluzioni per i giovani talenti in ottica di crescita e valorizzazione.