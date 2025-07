Camarda è arrivato a Lecce: domani le visite mediche del classe 2008 – FOTO

Camarda è a Lecce, domani l’attaccante classe 2008 svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto

Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan, è atterrato in Salento per unirsi in prestito al Lecce. Il club giallorosso ha comunicato il suo arrivo sui social.

L’ANNUNCIO – Il calciatore Francesco Camarda, appena atterrato, domani si sottoporrà alle visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano e lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce.

🛬 | Il calciatore 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗱𝗮, appena atterrato, domani si sottoporrà alle visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano e lo Studio Radiologico "Quarta Colosso" di Lecce pic.twitter.com/xMoFcdsNxj — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) July 6, 2025

Francesco Camarda, il promettente attaccante classe 2008 cresciuto nelle giovanili del Milan, ha ufficialmente raggiunto Lecce e si prepara a intraprendere una nuova ed entusiasmante fase della sua giovane carriera. Il talento rossonero svolgerà domani, venerdì 7 giugno, le visite mediche con il club salentino, passaggio propedeutico alla firma del contratto che lo legherà ai colori giallorossi.

Il trasferimento di Camarda dal Milan al Lecce avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione permette al club pugliese di valutare appieno le potenzialità del giovane centravanti in un contesto di Serie A, senza un esborso economico immediato. Per il giocatore, questa rappresenta un’occasione d’oro per maturare esperienza nel calcio professionistico e dimostrare il suo valore su un palcoscenico importante. Camarda, nonostante la giovanissima età, ha già impressionato per le sue doti realizzative e la sua intelligenza tattica, attirando su di sé l’attenzione degli addetti ai lavori.

Un elemento chiave dell’accordo, che sottolinea la fiducia del Milan nel futuro del suo gioiello, è la presenza di un diritto di controriscatto a favore del club di Via Aldo Rossi. Questa clausola permetterà ai rossoneri di riacquistare il giocatore in un secondo momento, qualora il Lecce decidesse di esercitare il proprio diritto di riscatto. È una mossa strategica che garantisce al Diavolo di non perdere definitivamente il controllo su uno dei suoi prospetti più brillanti, mantenendo una corsia preferenziale per il suo ritorno in futuro.

Per il Lecce, l’arrivo di Camarda rappresenta un investimento mirato sul futuro e un segnale di come il club salentino sia sempre attento ai giovani talenti italiani. Poter contare su un attaccante con il potenziale di Camarda, seppur in prestito, offre nuove soluzioni offensive e la possibilità di far crescere un calciatore che potrebbe rivelarsi fondamentale nei prossimi anni.

La mossa di mercato, che vede protagonista uno dei nomi più chiacchierati del calcio giovanile italiano, sarà seguita con grande interesse. Sarà affascinante vedere come Camarda si inserirà nel contesto leccese e quali progressi riuscirà a fare in Serie A, con il Milan che osserverà attentamente i suoi passi, pronto a riabbracciarlo qualora le circostanze lo permettano.