È in corso Salernitana Milan. All’intervallo della partita c’è stata una lunga chiacchierata tra Pioli e De Ketelaere

È in corso Salernitana Milan. All’intervallo della partita c’è stata una lunga chiacchierata tra Pioli e De Ketelaere.

Come riportato da Peppe Di Stefano, l’allenatore l’ha motivato e lo ha mandato a scaldarsi. Chissà che non possa entrare in campo al posto di Giroud.