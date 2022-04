Milan a Investcorp: i capitali da 3-4 gruppi del Golfo Persico

Avanti tutta verso la firma. Venerdì potrebbe essere il giorno dell’acquisto del Milan da parte di Investcorp. I fondi da 3-4 gruppi

Avanti tutta verso la firma. Venerdì potrebbe essere il giorno dell’acquisto del Milan da parte di Investcorp con novità sulla cifra investita dalla proprietà araba.

Inoltre secondo quanto riferisce il giornalista Carlo Festa sul blog de Il Sole 24 Ore, ci sarà da iniettare una robusta componente di equity, cioè risorse proprie del fondo, ma Investcorp è anche un gestore di capitali di altri che sono per la maggior parte ricche famiglie dell’area del Golfo Persico, gruppi finanziati sempre di quell’area e anche qualche fondo sovrano.

FONDO AD HOC – Per quanto riguarda il Milan, verrà creato un fondo ad hoc, un veicolo di permanent capital, che potrebbe essere sottoscritto da 3-4 soggetti. Al momento non si sa chi saranno i sottoscrittori del fondo in questione, ma si dovrebbe trattare comunque di gruppi finanziari o ricche famiglie del Golfo Persico. Servirà ancora un po’ di tempo per capire chi metterà concretamente i soldi nel progetto Milan. In questo caso Investcorp sarà dunque solo il gestore di soldi altrui.