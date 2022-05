Clamoroso Milan: Elliott alla fine può tenersi il club. Investcorp in difficoltà con la struttura dell’offerta

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il fondo Elliott alla finepotrebbe anche decidere di tenere il Milan: non c’è un’urgente necessità di cessione. Il periodo di esclusiva in favore di Invescorp è scaduto, diventando una fase di stallo.

Dalla comunità finanziaria filtrano informazioni circa difficoltà da parte del fondo – che lavora per progetto – a costruire la struttura finanziaria per l’operazione. Sarebbe questo il principale scoglio dell’acquisione. In particolare, Investcorp faticherebbe a trovare soci di minoranza (fino al 30%) e propone il dossier ai family office senza ritorni incoraggianti.