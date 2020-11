Milan-Celtic, qualificazione possibile: i rossoneri passano il turno se…

Milan-Celtic può già portare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Ecco le combinazioni che servono ai rossoneri

Neanche il tempo di godersi il primato che in classifica che per i rossoneri incombe Milan-Celtic. Una gara importante per la squadra di Pioli, perchè può portare già la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Ecco come.

In contemporanea alla sfida di San Siro si giocherà Lille-Sparta Praga. Sarà qui che i rossoneri dovranno dare un occhio, perchè una vittoria sugli scozzesi ed una contemporanea vittoria della squadra di Galtier vorrà dire passaggio del turno.