Milan, cartello vendesi su Piatek e Paquetà: Maldini e Boban smontano gli investimenti di Leonardo

Il Milan vuole vendere Piatek e Paquetà: solo un anno fa però Leonardo fece un importante investimento per comprarli

Nel calcio le cose possono cambiare rapidamente, molto rapidamente. In casa Milan solo una anno fa Leonardo, allora dirigente rossonero, decise di investire una cifra importantissima (70 milioni circa) per aggiudicarsi immediatamente le prestazioni di Piatek e Paquetà. Il primo veniva per sostituire il deludente e scontento Higuain, che ha raggiunto Sarri al Chelsea. Per il secondo invece l’investimento è stato fatto sotto volontà irremovibile del dirigente brasiliano, che ha convinto Elliott ad investire una cifra così importante per il giovane talento a lui connazionale (per questo venne anche ammonito dall’UEFA).

Oggi, solamente un anno dopo, gli attuali responsabili del settore sportivo del Diavolo Maldini e Boban stanno esponendo in vendita proprio Piatek e Paquetà. Per entrambi pesano prestazioni poco convincenti e statistiche deludenti. Manco a farlo apposta, per il brasiliano il primo club interessato è proprio il PSG di Leonardo, mentre per il polacco si moltiplicano le sirene inglesi. Un anno fa i due giocatori vennero presi per centrare la qualificazione alla Champions League, che anche e soprattutto grazie al loro apporto venne sfiorata all’ultima giornata. Oggi invece gli attuali dirigenti rossoneri hanno deciso di smontare tali scelte, ripartendo su idee e progetti diversi.