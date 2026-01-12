Milan, il caso calendario: Marchegiani difende le scelte di Allegri

Milan, Marchegiani analizza il “maxi turnover” di Firenze: «Tempi troppo stretti, era impossibile fare diversamente»

Il massiccio turnover operato da Massimiliano Allegri contro la Fiorentina ha sollevato diverse critiche, ma durante l’ultimo appuntamento con Il Club su Sky Sport, Luca Marchegiani ha voluto spezzare una lancia a favore del tecnico livornese. Secondo l’ex portiere della Nazionale, la vicinanza estrema tra la sfida con il Genoa e quella del Franchi, aggravata dal fischio d’inizio fissato alle ore 15, ha reso le rotazioni una scelta obbligata. «Insisto, perché è vero che chi gioca l’Europa League gioca giovedì e domenica, ma non gioca domenica alle 15», ha spiegato Marchegiani, evidenziando la criticità oraria del match.

La differenza, secondo l’opinionista, risiede proprio in quella manciata di ore in meno che ha impedito alla squadra di svolgere anche solo una sessione di scarico completa o un test tattico mirato. Il tempo a disposizione è stato definito come un «periodo veramente breve» per permettere ai titolari di recuperare la condizione atletica ideale. Proprio per questo, Marchegiani è convinto che la decisione di Allegri non sia stata una mossa azzardata, quanto piuttosto una necessità fisica: «Secondo me è stato questo il motivo per cui Allegri ha fatto riposare chi non era al meglio».

Milan, un allenamento che cambia tutto

L’analisi di Marchegiani si sposta poi sulla gestione tattica: giocare di domenica pomeriggio rispetto al posticipo serale toglie, di fatto, quel singolo allenamento in più che spesso risulta decisivo per preparare la partita. Senza quel margine di manovra, il rischio di infortuni sarebbe stato troppo elevato, giustificando così l’inserimento di forze fresche, nonostante la differenza tecnica tra i titolari e le riserve evidenziata poi dal campo.