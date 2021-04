Milan, calendario a disposizione del quarto posto: attenzione agli sprechi a cominciare da stasera in quel di Parma, la quale deve salvarsi

Milan, calendario a disposizione del quarto posto: attenzione agli sprechi a cominciare da stasera in quel di Parma, la quale deve salvarsi e ovviamente farà di tutto per fermare la corsa rossonera al quarto posto. Corsa che come sottolinea il Corriere della sera di questa mattina, passerà da un calendario non facile ma più leggero rispetto ad altre situazioni. Dopo Parma, i rossoneri avranno in casa il Genoa ed il Sassuolo, entrambe praticamente salve e tranquille

IL RESTO- Lazio, Benevento, Juventus, Torino, Cagliari ed Atalanta. Qui si ricomincia a far sul serio, da qui l’obbligo di blindare il quarto posto a partire già dalle prossime tre gare. Al momento sono 4 i punti di distanza dal Napoli quinto in classifica, quattro punti possono essere niente oppure un’infinità, dipenderà solo dall’atteggiamento mostrato in campo.