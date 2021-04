Milan, sui rinnovi Pioli è ottimista: le parole del tecnico rossonero

Conferenza Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match in programma domani in Emilia tra Parma e Milan

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Queste le sue parole sui rinnovi:

«Io vedo i miei giocatori molto sereni e molto concentrati, sono a conoscenza delle trattative che ci sono in corsa. Aspettiamo ovviamente il risultato finale ma qui dentro, ve lo posso assicurare, tutti stiamo pensando alla partita di domani e a riportare il Milan in Champions League. Non siamo ancora dei vincenti ma stiamo lavorando per diventarlo».