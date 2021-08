Secondo Sacha Tavolieri, è concerto l’interesse del Milan per Mohammed Daramy, attaccante del Copenaghen. Costa tra gli 8-10 milioni

Un giovane per l’attacco del Milan. Sacha Tavolieri corrispondente belga di RMC Sport attraverso un post sul proprio profilo Twitter ha parlato di un interesse concreto del Milan per Mohammed Daramy, attaccante attaccante classe 2002 in forza al Copenaghen: «Mohammed Daramy suscita il vivo interesse del Milan che potrebbe avere i mezzi per battere la concorrenza sul talento. L’FC Copenhagen chiede tra tra gli 8 e i 10 milioni di euro per il suo diamante»