Milan, Cagliari vuol dire gol: nel 2008 l’ultima porta inviolata per i sardi

Il Milan segna in campionato contro il Cagliari da 21 partite consecutive: l’ultima porta inviolata risale al 2008

Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Pioli scenderà in campo contro il Cagliari nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Come riportato dai dati Pota, la vena realizzativa dei rossoneri contro i sardi gode di ottima salute: il Diavolo infatti va in gol da 21 partite consecutive contro i rossoblù in Serie A.

L’ultima volta che i sardi hanno mantenuto la porta inviolata contro i rossoneri in un match di campionato risale ad ottobre 2008 con Massimiliano Allegri in panchina e Federico Marchetti tra i pali.