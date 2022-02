Milan Botman, gli aggiornamenti dopo l’incontro di oggi: ostacolo Lille

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan continua a puntare forte su Sven Botman. Ecco gli aggiornamenti dopo l’incontro di oggi con gli agenti

Il Milan continua il pressing su Sven Botman. Il classe ’00 è il prescelto dalla dirigenza rossonera per rinforzare la difesa in estate. Ecco le novità dopo l’incontro di oggi con l’entourage del ragazzo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Lille è l’ostacolo principale per il club rossonero. Il club francese infatti ha delle richieste elevate per lasciar partire il giocatore, forte anche dell’interesse di un club molto ricco come il Newcastle. La volontà del giocatore farà la differenza.