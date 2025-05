Milan Bologna, Teotino netto: la rimonta di venerdì non lo ha convinto! Ecco perché

Milan Bologna, Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha commentato così la vittoria in rimonta dei rossoneri ieri sera a San Siro

Ospite a Sky, il giornalista Teotino ha dichiarato:

PAROLE – «Il Bologna è crollato dopo l’1-1 e poi hanno mollato. Il Milan ha fatto giocare la formazione migliore e ancora una volta ha vinto la partita dopo aver tolto il terzo difensore ed è tornato al modulo con la difesa a quattro. E’ da inizio stagione che non sappiamo che Milan scenderà in campo. E forse non lo abbiamo ancora capito. Non sappiamo cos’è il Milan che ha tanti giocatori forti e non si capisce come fa ad essere in quella posizione di classifica. Si parla tanto dei gol di Gimenez e Pulisic, ma per me il migliore in campo è stato Chukwueze che ha cambiato il Milan quando è entrato in campo. Non potrà partite titolare, ma se servirà potrà essere utile anche nel seconda parte della finale di Coppa Italia».