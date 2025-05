Milan Bologna, è Santiago Gimenez l’MVP del match per i tifosi rossoneri! Il dato

Milan Bologna, per i tifosi rossoneri è Santiago Gimenez l’MVP del match vinto ieri sera in rimonta a San Siro. Il giudizio

La prima doppietta del Bebote gli vale anche il premio di migliore in campo

Il Milan ha raccolto una bella vittoria contro il Bologna, imponendosi per 3-1 a San Siro. Il principale protagonista della serata è stato Santiago Gimenez, il quale con una grande prova ha guidato i rossoneri al successo. La sua doppietta, con gol al 73′ e al 92′, ha ribaltato il parziale dopo il vantaggio avversario, dimostrando ancora una volta il suo valore in campo.

Gimenez, quando è entrato, è stato una vera spina nel fianco per la retroguardia rossoblù. Il primo gol è arrivato con una precisa conclusione di sinistro al centro della porta su assist di Pulisic, mentre il secondo è stato un destro chirurgico su assist di Chukwueze. La sua capacità di trovare spazi e finalizzare le azioni è stata fondamentale per il positivo verdetto finale.

Le statistiche di Gimenez parlano chiaro: 2 gol su 2 tiri in porta, un rendimento decisivo in soli 25′ di gioco. La sua presenza ha dato una svolta alla gara, dimostrando quanto sia importante per la squadra. Con un totale di 5 passaggi precisi e un intervento difensivo, ha mostrato forza, carattere, una condizione in crescita all’interno di un periodo di ripresa dopo la rete a Venezia. L’attaccante messicano è arrivato a quota 6 gol da milanista.

Con il 64% dei voti, ha superato i compagni Chukwueze, Pulisic e Reijnders nella corsa al premio di MVP. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni, a cominciare dalla Finale di Coppa Italia ormai imminente. Bravo Santiago, continua così!