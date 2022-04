Tiri Milan: record nel primo tempo contro il Bologna

È in corso il match tra Milan e Bologna. Nel primo tenpo i rossoneri hanno raggiunto un dato record sui tiri effettuati

È in corso il match tra Milan e Bologna. Nel primo tenpo i rossoneri hanno raggiunto un dato record sui tiri effettuati

Secondo i dati Opta Era dal 28 aprile 2013 contro il Catania (21), che il Milan non effettuava almeno 17 tiri in un primo tempo di Serie A; in generale quella di Milan Bologna è la prima frazione con più conclusioni del campionato (23)