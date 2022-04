Proteste Milan, chiesto un rigore, Marelli chiarisce: «Non c’è nulla»

È in corso Millassico esempio di giocatore che usa il braccio come appoggio non è calcio di rigorean Bologna a San Siro. I rossoneri protestano per un fallo di mano da rigore di Medel, Marelli chiarisce tutto

«Non c’è nulla, classico esempio di giocatore che usa il braccio come appoggio, per evitare di farsi male in caduta con il peso del corpo. Non è calcio di rigore»