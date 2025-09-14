Connect with us

Milan Bologna, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Galliani Milan, avvistato l'ex dirigente rossonero al fianco di Furlani: presenza casuale? Ultimissime

Milan Bologna 0-0 LIVE: palo di Estupinan

Moviola Milan Bologna: gli episodi dubbi del match

Curva Sud Milan, clamoroso annuncio prima della sfida col Bologna! Avviso al club e posizione netta degli Ultras rossoneri

Milan news 24

Published

35 minuti ago

on

By

Modric

Milan Bologna: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale la 3a giornata di Serie A. Retroscena

Milan-Bologna in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per la 3a giornata di Serie A

20:00 – Le formazioni ufficiali: esordio per Rabiot, c’è Gimenez davanti

https://twitter.com/acmilan/status/1967283851287478343

20:15 – Lo scorso 9 settembre è stato il compleanno di Modric: a San Siro viene mostrato un video di auguri per il croato con tanti volti noti come Kakà, Ibrahimovic, Ancelotti e Djokovic

20:20 – C’è Nelson Dida a presentare la terza maglia del Milan di questa stagione

20.45 – Si comincia

20:50 – Molto attivo Rabiot, già acclamato dal pubblico

21:00 – Prima chance per Gimenez, gran parata di Skorupski

21:03 – Annullato il vantaggio del Bologna

21:13 – Milan vicino al vantaggio: palo di Estupinan

