Milan Bologna, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
20:00 – Le formazioni ufficiali: esordio per Rabiot, c’è Gimenez davanti
20:15 – Lo scorso 9 settembre è stato il compleanno di Modric: a San Siro viene mostrato un video di auguri per il croato con tanti volti noti come Kakà, Ibrahimovic, Ancelotti e Djokovic
20:20 – C’è Nelson Dida a presentare la terza maglia del Milan di questa stagione
20.45 – Si comincia
20:50 – Molto attivo Rabiot, già acclamato dal pubblico
21:00 – Prima chance per Gimenez, gran parata di Skorupski
21:03 – Annullato il vantaggio del Bologna
21:13 – Milan vicino al vantaggio: palo di Estupinan