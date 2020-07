Milan-Bologna LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Milan-Bologna live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della trentaquattresima di Serie A

Milan-Bologna: tornano immediatamente in campo i rossoneri dopo la bella rimonta contro il Parma. E’ un momento magico per gli uomini di Pioli, che dalla ripresa del campionato hanno totalizzato ben 17 punti in 7 partite, con statistiche e numeri da record. La zona Europa League è agganciata e l’obiettivo di Romagnoli e compagni è quello di superare Napoli e Roma, conquistando la qualificazione diretta ai gironi della competizione europea. Milan-Bologna live: a San Siro arriva il Bologna di Mihajlovic, che vanta anch’esso un ottimo stato di forma. Nell’ultimo match i rossoblu hanno fermato il Napoli sull’1-1 e al Meazza arriveranno con fame di punti.

Milan-Bologna, cronaca testuale

Milan-Bologna, formazioni ufficiali

Milan-Bologna, ultime e probabili formazioni

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Calabria dovrebbe prendere il posto di Conti sulla fascia destra, mentre sarà confermato il resto della linea difensiva composto da Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Si ricompone dal primo minuto la coppia di centrocampo formata da Kessie e Bennacer. Ibrahimovic ancora dal primo minuto davanti, supportato da Calhanoglu, Rebic e Saelemaekers, che torna a disposizione dopo la squalifica.

BOLOGNA – 4-2-3-1 anche per gli uomini di Mihajlovic, che conta solamente due indisponbili: Schouten e Bani. Ballottaggio Mbaye-Denswil sulla fascia destra della difesa. Completeranno il reparto Tomiyasu, Danilo e Dijks. La diga davanti alla difesa verrà formata da Medel e Dominguez, quest’ultimo in ballottaggio con Poli. Orsolini, Soriano e Barrow invece agiranno alle spalle dell’unica punta Palacio.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Castillejo, Leo Duarte, Musacchio, Paquetá

BOLOGNA (4-2-3-1)- Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Bani, Schouten.

Milan-Bologna, i precedenti con Massa

Domani sera, il Milan, dopo aver battuto in rimonta il Parma, affronterà il Bologna nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. I rossoneri vorrebbero proseguire il cammino verso l’Europa League. Il sito ufficiale dell’AIA ha stilato la designazione arbitrale per la sfida tra la compagine di Pioli e quella di Mihajlovic. Dirigerà l’incontro Massa. Assistenti: Bresmes e Imperiale. Quarto uomo: Ghersini. Var: Nasca, Assistente Var: Alassio.