Milan, contro il Bologna torna a disposizione Saelemaekers

In vista del prossimo match contro il Bologna torna a disposizione dopo la squalifica per mister Pioli Alexis Saelemaekers

Tante partite, pochi giorni per recuperare. Da qui fino al termine della stagione sarà fondamentale per mister Pioli dosare alla perfezione le energie dei suoi calciatori, per evitare affaticamenti e infortuni. La dispendiosa vittoria di ieri sera contro il Parma non permette alcun rilassamento: domani infatti a San Siro arriva il Bologna, in quella che sarà un’altra complicata sfida.

Sono perciò attesi nuovi cambi in formazione. Uno di questi può essere il ritorno a disposizione di Alexis Saelemaekers. Assente per squalifica contro i crociati, il belga potrebbe rientrare dal primo minuto contro il Bologna. Corsa, dinamismo e ottime prestazioni: l’ex Anderlecht ha conquistato in poco tempo la fiducia di Pioli e il suo ritorno rappresenta sicuramente un’ottima notizia per i rossoneri.