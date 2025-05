Milan Bologna, Conceicao medita: coppia inedita a centrocampo? Le ultime

Milan Bologna, Sergio Conceicao medita alcuni cambi in vista della gara di venerdì sera in campionato contro il Bologna: turnover a centrocampo?

Come riferito da Tuttosport, in vista della gara di venerdì a San Siro tra Milan e Bologna, anticipo della finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio, Sergio Conceicao sta pensando a dei cambi e a delle rotazioni nell’undici iniziale.

In particolare, per quanto riguarda il centrocampo, con Fofana che verrà tenuto precauzionalmente a riposo, la stessa sorte dovrebbe toccare a Tijjani Reijnders. In quel caso la coppia in mezzo al campo sarebbe quella formata da Loftus-Cheek e Musah.