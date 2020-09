Milan-Bodo/Glimt LIVE: formazioni ufficiali, cronaca testuale e tabellino

Milan-Bodo/Glimt live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale del preliminare di Europa League

Milan-Bodo/Glimt: terzo turno preliminare di Europa League per i rossoneri, dopo aver sconfitto al secondo gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Con un’altra vittoria gli uomini di Pioli accederebbero ai playoff, l’ultimo scoglio prima della fase a gironi. I norvegesi hanno ottenuto negli scorsi giorni l’ennesima vittoria in campionato, per 3-1 contro il Brann, salendo a quota 50 punti in classifica e consolidando sempre di più la prima posizione (sono 16 i punti di vantaggio sul Molde secondo). Milan-Bodo/Glimt live: il Milan, dalla sua, viene da una convincente vittoria alla prima di campionato contro il Bologna: la doppietta di Ibrahimovic ha regalato al Diavolo i primi tre punti della stagione e soprattutto ha confermato quanto di buono fatto vedere nel post lockdown. Purtroppo però questa sera lo svedese non ci sarà essendo risultato positivo al Covid-19.

Milan-Bodo/Glimt, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 20:30

Milan-Bodo/Glimt, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Milan-Bodo/Glimt, ultime e probabili formazioni

MILAN – Torna indisponibile Rebic per squalifica. Out anche Conti, Musacchio e Romagnoli. Scelte obbligate in difesa quindi per mister Pioli, che schiererà ancora Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. La diga di centrocampo dovrebbe essere composta sempre da Kessie e Bennacer, mentre il tris di trequartisti vedrà agire insieme Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. Davanti, vista la positività di Ibrahimovic all’ultimo tampone, ci sarà Colombo.

BODO/GLIMT – 4-3-3 per gli uomini di Knutsen. In difesa dovrebbero esserci a destra Kondradsen, Bjorkan a sinistra e la coppia formata da Lode e Hoibraten centralmente. Berg agirà davanti alla difesa, affiancato dalle mezzali Fet e il capitano Saltnes. In attacco invece la punta Boniface verrà supportata dagli esterni Hauge e Zinckernagel.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE BODO/GLIMT (4-3-3) – Haikin; Konradsen, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All.: Knutsen