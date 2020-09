Europa League: il Bodø/Glimt vince ancora e allunga in campionato

Il prossimo avversario del Milan nei preliminari di Europa League continua la sua marcia nel campionato norvegese, allungano a +16 sulla 2a

Non si ferma la marcia del Bodø/Glimt in Eliteserien, il massimo campionato norvegese; i prossimi avversari del Milan nel preliminare di Europa League, hanno vinto nel turno di questo weekend, portandosi a +16 in classifica per quello che sarebbe il primo titolo della sua storia.

Determinante il successo in casa del Brann per 3-1 e la conseguente sconfitta del Molde, campione in carica, in casa del Vålerenga. Un avversario dunque da prendere con le molle per il Milan, in particolar modo a Philip Zinckernagel, autore di 13 gol e 12 assist in campionato e che di solito agisce nella zona di competenza di Theo Hernandez.