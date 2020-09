Milan-Bologna LIVE: formazioni ufficiali, tabellino e cronaca testuale

Milan-Bologna, ultime e probabili formazioni

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Pochi dubbi per il tecnico rossonero, che deve fare i conti con assenze importanti. In difesa, a protezione di Donnarumma, spazio ancora alla coppia Kjaer-Gabbia. Calabria e Theo Hernandez terzini. A metà campo Tonali insidia Bennacer, mentre è sicuro della titolarità Kessie. Squalificato in Europa League, torna titolare in campionato Ante Rebic, che completerà la trequarti insieme a Calhanoglu e uno tra Saelemaekers e Castillejo. Davanti unica punta sarà Ibrahimovic.

BOLOGNA – 4-2-3-1 anche per gli uomini di Mihajlovic. Linea difensiva composta da De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Dijks. A metà campo ballottaggio tra Poli e Schouten: uno dei due giocherà al fianco di Dominguez. Davanti invece Palacio favorito su Sansone. L’argentino sarà supportato da Orsolini, Soriano e Barrow.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All:Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.

Milan-Bologna streaming e diretta tv

Milan-Bologna è in programma lunedì 21 settembre 2020 alle ore 20:45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà alle 20:00 con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Milan-Bologna live, i precedenti con La Penna