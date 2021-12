Milan, un 2021 da ricordare e un 2022 per migliorarsi e sognare in grande

Il 2021 del MIlan si è chiuso con una vittoria ad Empoli. È tempo di bilanci in vista del 2022 dove i rossoneri vogliono sognare in grande

Il 2021 sta per chiudersi, tempo di bilanci. I conti del Milan sono in ordine e due cifre sono più importanti di altre. La prima: il Milan è la seconda squadra nella storia della Serie A a girone unico capace di ottenere almeno 17 successi esterni in un anno solare, dopo le 18 vittorie del Napoli nel 2017. La seconda: nei cinque principali campionati europei solo il Manchester City ha segnato quanto il Milan fuori casa nel 2021 (52 reti).

DERBY SCUDETTO – La vittoria è cruciale per la classifica. Il Milan si è ripreso subito i tre punti persi domenica contro il Napoli e, grazie al clamoroso tonfo degli azzurri contro lo Spezia, è di nuovo secondo in solitudine. I quattro punti di distacco dalla capolista sono rimasti tali: non era scontato che accadesse. È suo il titolo di anti-Inter e in tal senso Pioli ha già lanciato la sfida ai rivali: «Anche noi siamo stati campioni d’inverno lo scorso anno e poi non abbiamo vinto». Tradotto: i conti si fanno alla fine

GENNAIO DECISIVO – L’inizio del nuovo anno però può rappresentare un bivio importante, con i neroazzurri impegnati nella settimana dal 9 al 16 nelle sfide contro Lazio e Atalanta con in mezzo la Supercoppa contro la Juventus. I rossoneri nella stessa settimana hanno le sfide contro Venezia e Spezia intervallate dalla match di Coppa Italia contro il Genoa, non potendo però contare sull’aiuto di Kessiè e Bennacer impeganti in Coppa d’Africa. Sarà il momento di dare sostanza alle statistiche, l’ora di raccogliere per i rossoneri presentandosi al derby di febbraio magari alla pari se non davanti ai cugini per arrivare a quel trofeo che il Milan merita per qualità di gioco e rendimento nell’ultimo biennio.