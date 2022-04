Milan, Beretta: «Pioli bravo a migliorare i giocatori giovani». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb

Mario Beretta ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Sono stati presi giocatori giovani che Pioli è stato bravissimo a far migliorare. Penso a Kalulu, preso come esterno e ora centrale da prestazioni notevoli: c’è un gran lavoro dello staff, ma anche degli stessi ragazzi. Con una base così giovane, il Milan può portare avanti un nucleo per parecchi anni.»