Milan, Bennacer e Maignan: difficile ipotizzare un loro rientro per il Tottenham. I nuovi esami potrebbero svelare l’arcano

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, oggi sono previsti nuovi esami per Bennacer, Maignan e Tomori, in programma nelle prossime 48 ore.

Se per l’inglese potrebbe esserci buone notizie, per gli altri due la situazione è ostica: è difficile ipotizzare ad ora un loro rientro in vista della sfida di Champions contro il Tottenham.