Milan, nuovi esami per gli infortunati: obiettivo Tottenham, Tomori ha più chance. Potrebbero non farcela Bennacer e Maignan

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, nelle prossime 48 ore il Milan effettuerà nuovi esami ai suoi infortunati: Maignan, Tomori e Bennacer.

Lo scopo sarà valutare il recupero di questi tre giocatori, che spingono per rientrare contro il Tottenham in Champions League, ma non sarà semplice. Il difensore inglese è tra i tre quello che ha più chance di rientrare.