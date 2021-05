Milan-Benevento, pioggia battente a San Siro: le immagini dei rossoneri

Milan Benevento, i rossoneri scendono in campo sotto una pioggia battente: le immagini da San Siro a pochi minuti dal match

Milan Benevento, i rossoneri scendono in campo sotto la pioggia che si è abbattuta su Milano in questo weekend. Nottata bagnata per il Milan che cercherà di recuperare il passo Champions ottenendo tre punti fondamentali questa sera contro il Benevento.

Tra i ritorni più graditi quelli di Filippo Inzagi, ex bandiera rossonera ed oggi tecnico delle Streghe, e l’ex attaccante milanista Gianluca Lapadula.