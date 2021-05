Milan Benevento 1-0: rossoneri avanti all’intervallo LIVE

Milan Benevento live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della 34ª gara di Serie A

I rossoneri impegnati nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Fischio d’inizio sabato primo maggio alle ore 20:45. Partita cruciale per gli uomini di Pioli, che dopo le due sconfitte contro Sassuolo e Lazio hanno l’obbligo di tornare alla vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIONRARE

Milan Benevento 1-0, tabellino

MARCATORI: Calhanoglu (6′)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Gabbia, Kalulu; Krunić, Meïte, Tonali; Castillejo, Hauge, Díaz; Rebić. All.: Pioli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ioniță; Iago Falque, Improta; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli; Gaich, Tello, Caprari, Insigne, Di Serio, Sanogo, Hetemaj, Pastina, Diambo. All.: F. Inzaghi

ARBITRO: Calvarese

AMMONITI: Bennacer (Milan)

Milan Benevento LIVE : cronaca testuale

INTERVALLO.

46′: Finisce qui il primo tempo. Milan in vantaggio 1-0 sul Benevento.

45′: Ibra!! Imbeccato in profondità lo svedese, in area di rigore, prova la soluzione vincente con il destro a incrociare, ma trova l’ottima risposta di Montipò.

37′: Theo Hernandez! Mancino a incrociare da parte del terzino francese, grande parata in calcio d’angolo di Montipò.

35′: Milan pericoloso con verticalizzazione rapide e tocchi di prima.

16′: Leao! Smarcato in contropiede sulla sinistra, il portoghese prova la conclusione ma trova la risposta di Montipò.

15′: Ionita! Destro a incrociare dalla distanza e ottima risposta in angolo di Donnarumma.

14′: Milan ancora pericoloso! Ibrahimovic in area di rigore tocca per Leao, che appoggia per Dalot. La conclusione del portoghese viene respinta da Montipò.

6′: GOOOOOOLLL!!!!! Ottima azione rossonera. Calhanoglu allarga per Saelemaekers, che tocca di prima per l’inserimento di Kessie. L’ivoriano fa il velo per il turco, che con il piattone destro porta in vantaggio il Diavolo.

1′: Partiti! E’ iniziata Milan-Benevento.

Milan-Benevento, streaming e diretta tv