Il calciatore del Milan, impegnato in Coppa d’Africa con il Senegal, è tornato negativo al Covid

Il calciatore del Milan, Fode Ballo-Touré, si è negativizzato e potrà tornare a disposizione del Senegal, impegnato nella Coppa d’Africa.

A dare la notizia è il giornalista Jules Souleymane Ndiaye, che racconta come Ballo-Touré, Koulibaly e Mendy, una volta negativizzati, siano tornati ad allenarsi a parte, e no nancora in gruppo.