Milan, attenzione ai cartellini gialli: almeno fino alla certezza Champions

Milan, con il Cagliari attenzione ai cartellini gialli: non è un buon momento per farsi ammonire, il numero dei diffidati è salito a cinque

Milan, con il Cagliari attenzione ai cartellini gialli: non è un buon momento per farsi ammonire, il numero dei diffidati è salito a cinque, quattro i titolari che questa sera dovranno stare attenti per non saltare la gara con L’Atalanta. Match che si spera non debba essere determinante per la Champions.

TRE TITOLARI- Partendo dalla difesa il primo è Theo Hernandez che non prende un giallo dalla gara vinta a Parma per 3-1. Calhanoglu e Rebic sono gli altri due che dovranno stare molto attenti, c’è poi Dalot, il quale partirà dalla panchina ma il discorso varrebbe anche per lui, qualora Pioli decidesse di farlo giocare. Infine Bennacer, anche lui sempre a rischio