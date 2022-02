Milan, attacco prolifico: rossoneri mai così bene dal 2005/06

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan con 47 reti realizzate fin qui è il secondo miglior attacco del campionato. Rossoneri mai così bene dal 2005/06

Un Milan prolifico come non mai in questa stagione. I 47 gol realizzati in 23 giornate rappresentano un record per i rossoneri a questo punto del campionato dal 2005/06 (48 in quel torneo).

In tutte le 16 occasioni in cui i rossoneri hanno segnato così tanto dopo 23 gare, si sono classificati nelle prime quattro posizioni in classifica a fine stagione.