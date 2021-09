Milan Atletico Madrid, panchina per Joao Felix e Griezmann

Joao Felix e Antoine Griezmann partono dalla panchina contro il Milan: la decisione di Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid

Diego Simeone ha deciso di lasciare in panchina Joao Felix e Antoine Griezmann per la sfida contro il Milan. Il motivo? Il modulo. Il tecnico dell’Atletico Madrid ha infatti optato per il 4-2-3-1, schieramento nei quali i due non sono prime scelte.

Nessuna sorpresa, dal momento che già nel pomeriggio ci si aspettava questa scelta. I due calciatori potranno comunque essere utili agli spagnoli a gara in corso: i rossoneri non devono sottovalutarli.