Atletico Madrid: con il Milan Griezmann e Felix rischiano la panchina

Atletico Madrid: il Cholo Simeone sta sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera contro il Milan. Ecco chi rischia

Ultime di formazione anche per l’Atletico Madrid in vista della sfida contro il Milan, valido per la seconda giornata di Champions League. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Simeone sta pensando ad un 4-2-3-1, con Koke e Correa sugli esterni.

Se dovesse giocare in questo modo, i due nomi eccellenti che non partirebbero dall’inizio sarebbero Antoine Griezmann e Joao Felix. Chi ci sarà sicuramente, invece, sarà Luis Suarez che guiderà il centro dell’attacco Colchoneros.