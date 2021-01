Milan-Atalanta streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Atalanta streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la diciannovesima giornata di Serie A

Milan-Atalanta streaming: i rossoneri impegnati nell’insidioso match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio sabato 23 gennaio alle ore 18:00. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto fra due compagini, rossoneri e nerazzurri, che hanno ormai dichiarate ambizioni di alta classifica. Gli uomini di Pioli proveranno, forti dell’immediata ripresa di risultato dopo la caduta contro la Juventus, a proseguire il cammino virtuoso che vale oggi il primato in classifica. Dall’altra parte i bergamaschi dovranno correggere il percorso dopo essere incappati negli ultimi due turni in due pareggi contro Genoa e Udinese.

Milan-Atalanta, streaming e diretta tv

Milan-Atalanta è in programma sabato 23 gennaio 2021 alle ore 18:00. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Milan-Atalanta, ultime e probabili formazioni

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti con le assenze di Romagnoli, Saelemaekers, Gabbia, Bennacer e Calhanoglu. Rientrano però Krunic, Rebic e Theo Hernandez. In difesa dunque il francese completerà il reparto insieme a Kalulu, Kjaer e Calabria. A metà campo Tonali affiancherà Kessie. Davanti, alle spalle dell’unica punta Ibra, dovrebbero esserci Castillejo, Brahim Diaz e Leao.

ATALANTA – Solamente l’ex Pasalic indisponibile per il match contro i rossoneri. Gasperini schiererà perciò in difesa, a protezione di Gollini, Toli, Romero e Djimsiti. Sulle ali del centrocampo vedremo Hateboer e Gosens, mentre nel cuore dela mediana agiranno Freuler e De Roon. Davanti Pessina dovrà ispirare Ilicic e Zapata.

PPROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D. Zapata. All.: Gasperini.

Milan-Atalanta, i precedenti con Mariani

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata di Serie A: Milan-Atalanta è stata affidata a Mariani. Chiffi al VAR – I due guardalinee saranno Giallatini e Preti, il IV uomo La Penna. VAR affidato a Massa che sarà coadiuvato da Ranghetti. I rossoneri, falcidiati dalle squalifiche in questo periodo, sperano di non perdere altri giocatori in vista dei tanti impegni ravvicinati (Calabria è diffidato).