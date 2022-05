Milan Atalanta, San Siro da brividi: pronta coreografia su tre anelli

Il Milan avrà anche contro l’Atalanta la spinta di un San Siro infuocato. Pronta una coreografia su tre anelli

Un San Siro sold out spingerà il Milan contro l’Atalanta. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo stadio sarà ancora una volta sold out e, come contro la Fiorentina, la spinta per la squadra di Pioli sarà incredibile.

Prevista anche una coreografia della Curva Sud che coinvolgerà ben tre anelli dello stadio. Un dodicesimo uomo in campo che darà la carica in più ai rossoneri.