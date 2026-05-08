Milan Atalanta, Palladino rinuncia alle due punte: ipotesi trio offensivo con De Ketelaere e Raspadori insieme

Milan Atalanta, Palladino sembra voler rinunciare alle due punte per la sfida di San Siro: ipotesi trio offensivo con De Ketelaere e Raspadori

L’Atalanta prepara la sfida di domenica sera contro il Milan a San Siro con alcune possibili novità tattiche. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Raffaele Palladino, allenatore della Dea, starebbe valutando l’idea di rinunciare al doppio centravanti per tornare a un assetto con due trequartisti alle spalle della punta.

I due giocatori favoriti per agire tra le linee sarebbero Giacomo Raspadori, attaccante italiano impiegabile anche da seconda punta, e Charles De Ketelaere, ex trequartista rossonero oggi protagonista con la maglia nerazzurra. Davanti, invece, il ballottaggio resta tra Nikola Krstovic e Gianluca Scamacca, due profili fisici e centrali nel reparto offensivo bergamasco.

L’idea di Palladino sarebbe quella di attaccare con quattro uomini la difesa a tre del Milan, sfruttando anche la spinta degli esterni. A sinistra dovrebbe essere confermato Nicola Zalewski, laterale dalle caratteristiche offensive, mentre sulla destra spazio a Davide Zappacosta, più equilibrato in fase difensiva.

Il tecnico dell’Atalanta scioglierà gli ultimi dubbi nei prossimi allenamenti a Zingonia, dove sono previste altre due sedute pomeridiane prima del posticipo di domenica sera. La Dea cerca punti pesanti per tenere vive le proprie ambizioni europee in una sfida a distanza che dipende anche dal risultato della Lazio in finale di Coppa Italia contro l’Inter, mentre il Milan punta ad avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League.

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