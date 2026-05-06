Milan Atalanta, c’è l’Europa in ballo: Palladino studia l’undici anti-Allegri! A sinistra la novità più grande della Dea

Milan Atalanta, c’è l’Europa in ballo: Palladino studia l’undici anti-Allegri! Senza Bernasconi la Dea cambia sulla corsia mancina con un possibile ritorno inaspettato

Il prossimo avversario del Milan sarà l’Atalanta, che domenica sera alle 20:45 scenderà in campo a San Siro per la terzultima giornata di Serie A. Si tratta di una partita decisiva per le ambizioni europee di entrambe le squadre: per i rossoneri, infatti, mancano solo sei punti per ottenere la certezza matematica di partecipare alla Champions League la prossima stagione, mentre per la Dea, la gara rappresenta probabilmente l’ultima opportunità per mantenere vive le speranze di qualificazione all’Europa che dipenderà anche dalla finale di Coppa Italia della Lazio contro l’Inter.

Atalanta, riposo e novità in formazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la formazione bergamasca avrà un giorno di riposo in più rispetto al Milan. Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha deciso di concedere il giorno libero ai suoi giocatori, ma domani la squadra tornerà al lavoro a Zingonia per iniziare la preparazione in vista della sfida di San Siro.

Il tecnico atalantino, consapevole dell’assenza di Bernasconi per la restante parte della stagione, farà delle prove tattiche per trovare la formazione più adatta. Non è da escludere il ritorno in campo di chi ha giocato meno, con Ahanor e Hien probabili conferme. Inoltre, Kossounou potrebbe avere una chance come terzo in difesa, mentre il reparto offensivo potrebbe vedere il rientro di Bakker a sinistra, con Samardzic e Sulemana che potrebbero partire titolari in attacco.

Milan, partita fondamentale per la Champions

Il Milan si avvicina a questa gara con l’obiettivo chiaro di ottenere i sei punti che gli mancano per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri arriva da un periodo difficile, con una prestazione deludente nell’ultimo match contro il Sassuolo, ma la sfida con l’Atalanta rappresenta una vera e propria finale per i rossoneri. Una vittoria contro la Dea, che sta lottando per l’Europa, tra piazzamento Conference ed Europa League, sarebbe un passo decisivo per consolidare il quarto posto e avvicinarsi a un posto tra le migliori quattro d’Europa.

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