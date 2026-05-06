Jashari verso l’esclusione contro l’Atalanta: bocciatura in vista? Allegri riflette a Milanello

Jashari non ha convinto contro il Sassuolo: Allegri lo manderà in panchina contro l’Atalanta. Chi sostituirà Modric?

Dopo un investimento estivo da 34 milioni di euro (esclusi i bonus) per prelevarlo dal Club Brugge al termine di una trattativa estenuante, Ardon Jashari rischia una pesante esclusione nel prossimo turno di campionato. La prova offerta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove è partito titolare per sostituire l’infortunato Modrić, è stata giudicata disastrosa. Un errore grave commesso dopo soli 5 minuti ha spianato la strada al vantaggio neroverde, segnando l’inizio di una prestazione definita compassata, sotto ritmo e inadeguata per rimpiazzare un leader del calibro del croato.

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Jashari e le alternative: le mosse di Allegri

La stagione dello svizzero è stata finora costellata da difficoltà, tra una preparazione estiva frammentata e un infortunio al perone che ne ha limitato l’impiego. I momenti di alto livello sono stati sporadici e il Milan, impegnato nella volata Champions, necessita ora di giocatori pronti e concreti. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Tuttosport, Massimiliano Allegri sta valutando soluzioni alternative per il ruolo di mediano:

L’opzione Samuele Ricci : Il centrocampista è in risalita nelle gerarchie, forte anche del gol siglato nella gara d’andata proprio contro l’Atalanta.

: Il centrocampista è in risalita nelle gerarchie, forte anche del gol siglato nella gara d’andata proprio contro l’Atalanta. Riadattamento tattico : Un’altra ipotesi al vaglio prevede lo spostamento di Youssouf Fofana in posizione centrale.

: Un’altra ipotesi al vaglio prevede lo spostamento di in posizione centrale. Innestì a centrocampo: In caso di spostamento di Fofana, verrebbe impiegato Loftus-Cheek nel ruolo di mezzala per garantire fisicità al reparto.