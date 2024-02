Milan Atalanta e il capolavoro di Leao: «Non segnavo da 5 mesi, farlo davanti ai nostri tifosi…». Le parole del rossonero

L’attaccante del Milan Leao ha parlato a margine dell’evento di presentazione del suo libro ‘Smile‘ ai microfoni di Milannews24. Ecco le sue dichiarazioni sul gol contro l’Atalanta.

IL MIO GOL ALL’ATALANTA – «È un gol che volevo fare perché non segnavo da 5 mesi in Serie A (sorride, ndr). Farlo in una partita come quella, davanti ai nostri tifosi a San Siro è stato diverso per me».

