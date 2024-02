MN24 – Leao: «Il mio futuro è al Milan. Le critiche mi spingono, vincere l’Europa League è un obiettivo»

Intervenuto ai nostri microfoni a margine della presentazione del suo libro “Smile”, Rafael Leao ha parlato così

(Dall’inviato alla Mondadori, Daniele Grassini) – A margine della presentazione del suo libro dal titolo “Smile”, l’attaccante rossonero Rafael Leao ha rilasciato quest’intervista ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui noi di MilanNews24.

LA MAGLIA NUMERO 10 – «È una maglia diversa, la maglia dei giocatori che portano qualcosa di diverso in campo. L’ho scelta perché è una maglia importante e mi sentivo un giocatore importante…».

IL MIO GOL ALL’ATALANTA – «È un gol che volevo fare perché non segnavo da 5 mesi in Serie A (sorride, ndr). Farlo in una partita come quella, davanti ai nostri tifosi a San Siro è stato diverso per me».

ESULTANZA POLEMICA – «La critica mi spinge. La critica costruttiva, chiaramente. Il calcio però è così, l’importante è come va la squadra».

LA PRESTAZIONE DI DOMENICA COME NUOVO INIZIO? – «Ho fatto prestazioni buone anche prima. Mi mancava solo il gol, ho fatto buone partite con assist. Ma quando fai gol è sempre diverso».

OBIETTIVO GOL STAGIONALI – «Non metto numeri, cerco di sempre di aiutare la squadra. È chiaro che voglio fare sempre gol e assist, ma non ho un numero».

L’IMPORTANZA DI IBRAHIMOVIC A MILANELLO – «Una persona in più, una persona che conosce bene le nostre caratteristiche. È stato un calciatore, la sua mentalità è molto importante e ci aiuta tanto».

COSA MI HA DETTO PIOLI DOPO DOMENICA – «Si aspetta sempre che io faccia grandi partite, conosce le mie qualità. Mi ha abbracciato dopo la partita perché ha sentito che ho fatto una grande partita».

SUL MIO FUTURO – «Al Milan (sorride, ndr)».

CHI MI HA IMPRESSIONATO MAGGIORMENTE – «Theo Hernandez».

PRIMAVERA AI QUARTI DI YOUTH LEAGUE – «Sono il futuro del Milan, giovani con grande qualità. Voglio vederli più spesso in prima squadra, è un progetto per il futuro del Milan. Possono arrivare a grande livello».

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE? – «Step by step. C’è l’andata contro lo Slavia Praga in casa che vogliamo vincere per andare avanti in Europa che è un obiettivo».