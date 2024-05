Conferenza stampa Ranieri post Milan Cagliari: «I campioni hanno fatto la differenza, risultato pesante»

Conferenza stampa Ranieri post Milan Cagliari: le dichiarazioni del tecnico dopo il match della 36ª giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Claudio Ranieri in conferenza stampa dopo Milan Cagliari.

TROPPO TIMIDI – «Siamo stati troppo timidi nel primo tempo, con un assist fatto bene si potevano creare più pericoli»

PARTITA «Il Cagliari ha fatto quello che doveva fare tranne cercare di impensierire di più il Milan, quando lo abbiamo fatto il Milan ha approfittato degli spazi e ci ha tagliato fuori»

PROSSIME PARTITE «Ci sono due spiaggie, se vogliamo restare in Serie A dobbiamo fare risultato in entrambe le partite»

MOTIVAZIONE «Ogni allenatore deve fare questo, questa era una partita jolly. Non siamo venuti qui a fare una passeggiata, abbiamo cercato di fare punti purtroppo non è successo, vanno fatti i complimenti al Milan»

SPAZI CONCESSI «Il Milan ci ha tagliato a fettine quando siamo andati avanti, i campioni hanno fatto la differenza, il 5-1 mi è sembrato un risultato un pò troppo pesante»

COSA SERVE ORA «Dobbiamo andare lì coraggiosi e determinati, oggi lo abbiamo fatto ma non è stato facile correre facile dietro a campioni così, non sono secondi in classifica per caso, il Milan è una squadra forte»