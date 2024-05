Guido Rodriguez Milan, il centrocampista rompe gli indugi: ecco per quale squadra giocherà! La decisione dell’argentino

Per diversi mesi il nome di Guido Rodriguez è circolato in orbita calciomercato Milan, come possibile colpo a parametro zero. Il centrocampista classe 1994, infatti, ha deciso di non estendere il proprio contratto col Real Betis, e lascerà il club spagnolo al termine della stagione.

Tuttavia il suo futuro non sarà a tinte rossonere. Stando a quanto riferito da Tyc Sport, il mediano argentino ha chiuso l’accordo con il Barcellona: le due parti hanno definito un’intesa biennale con opzione per la terza stagione.