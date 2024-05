Conte Milan, Di Marzio RIVELA: «Non ho ancora la percezione che i rossoneri vogliano affondare. Su Pioli al Napoli...»

Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte al Milan a Sky. Ecco le sue dichiarazioni

A Sky, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte, accostato anche al Milan per il post Stefano Pioli.

CONTE – «Non ho ancora la percezione che il Milan voglia affondare su di lui, credo che il Napoli e De Laurentiis non abbiano mai smesso di pensarci. Serve un rigeneratore dopo lo scollamento che c’è stato, Conte è il prescelto poi non ha mai detto di no. Ha detto ‘Ok parliamone’, alle sue condizioni. Servirà trovare una quadratura economica, tecnica. Vedo un pelo sotto Pioli e Italiano».