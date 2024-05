Matri scettico sul nuovo attaccante: «Con Giroud perdi leadership, puntare su LUI è un rischio»

Alessandro Matri ha parlato nel post-partita di Milan Cagliari: tutte le dichiarazioni dopo il match a DAZN

PAROLE – «Perdendo Giroud rischi di perdere un po’ di leadership, e secondo me mettere un altro giovane è un rischio. Zirkzee non ha mai giocato in competizioni europee bisogna considerare anche quello. Io prendere più una prima punta ma la scelta sarà molto legata al nuovo allenatore».