Sesko Milan, l’obiettivo rossonero in gol anche contro il Werder Brema: numeri PAUROSI per lui in questa stagione al Lipsia

È notizia dell’ultima settimana il fatto che il calciomercato Milan abbia deciso di virare con decisione su Benjamin Sesko come erede di Olivier Giroud in attacco. Il centravanti del Lipsia, intanto, non ha intenzione di fermarsi e continua a brillare in questa sua stagione da favola.

Il centravanti sloveno classe 2003 è andato a segno anche nel match odierno in campionato contro il Werder Brema. Stagione da favola, come detto, per lui che dal 27 gennaio timbra sempre il tabellino con almeno un gol o un assist: 10 gol e 2 assisti nelle ultime 12 partite. I rossoneri osservano e prendono appunti.