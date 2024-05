Infortunio Zirkzee: l’obiettivo del Milan esce dal campo in lacrime! COSA E’ SUCCESSO, le sue condizioni

Infortunio Zirkzee: l’obiettivo del Milan esce dal campo in lacrime! COSA E’ SUCCESSO in Napoli Bologna, le sue condizioni

Bologna in apprensione per le condizioni fisiche di Joshua Zirkzee, uscito dal campo nel match contro il Napoli in lacrime per via di un infortunio. Immagini che preoccupano anche chi lo ha messo in cima ai propri desideri per l’estate, come il calciomercato Milan.

Secondo quanto riporta DAZN, il giocatore ha sentito tirare il flessore della gamba sinistra. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dell’olandese, che a questo punto potrebbe aver già terminato la propria stagione.