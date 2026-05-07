Milan Atalanta, in difesa assente Tomori per squalifica: De Winter verso la titolarità, ma torna anche Odogu

Milan Atalanta, in difesa assente Tomori per squalifica, Allegri punterà su De Winter per sostituirlo. Torna a disposizione, invece, Odogu

Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Fikayo Tomori per la sfida di domenica a San Siro contro l’Atalanta, dopo l’espulsione subita nel match contro il Sassuolo. La squalifica per un turno ha costretto il tecnico rossonero a trovare una soluzione in difesa, e il suo sostituto sarà Koni De Winter, che completerà il trio difensivo insieme a Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

Gabbia, che proprio ieri ha vissuto un momento speciale diventando papà, sarà pronto a guidare la difesa, mentre Pavlovic continuerà ad essere una presenza solida.

Un altro aggiornamento riguarda David Odogu, che ha saltato la trasferta al Mapei Stadium per un affaticamento muscolare. Il difensore non ha ancora ripreso gli allenamenti con il gruppo, ma potrebbe essere disponibile per il match contro l’Atalanta.

Con la partita che assume un’importanza fondamentale per la qualificazione alla Champions League, Allegri dovrà fare affidamento su una difesa rinnovata ma comunque determinata a portare a casa i tre punti.

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